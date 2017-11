Messendrager uit trein gepraat en tegen de grond gewerkt in Roosendaal

Stompt porno af? Angelo Raaijmakers uit Schijf maakte een pornofilm voor de VPRO

9 november ROTTERDAM - Het zorgt even voor een wat ongemakkelijke gevoel: in een volle Rotterdamse koffiebar praten over seks en porno. De toon van de interviewer wordt bijna fluisterend, maar Raaijmakers zelf lijkt het weinig te deren dat andere gasten kunnen meeluisteren. Het is de vraag of ze dat überhaupt doen. De gesprekken gaan gewoon door, het getik op de laptop houdt niet op.