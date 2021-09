Messen, boksbeugels en ploertendoders kun je binnenkort straffeloos inleveren op het gemeentehuis

RUCPHEN - Vlindermessen, stiletto’s, kapmessen; wie dit soort steekwapens bij zich draagt, krijgt in de week van 11 tot en met 17 oktober ook in West-Brabant de kans die in te leveren zonder dat er een straf volgt voor illegaal wapenbezit.

Roosendaal, Rucphen en Halderberge zijn drie van de ruim tweehonderd Nederlandse gemeenten die meedoen aan een landelijke inleveractie tijdens de Week van de Veiligheid. Dat is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, samen opgezet met de politie en het OM.

Quote Wapens horen niet thuis in onze samenle­ving Marjolein van der Meer Mohr, burgemeester Rucphen

De hele week kunnen steek-, slag- en stootwapens worden ingeleverd bij politiebureaus; in onze regio bijvoorbeeld het bureau aan de Bovendonk in Roosendaal. Het inleveren gebeurt anoniem in speciale tonnen, zodat niet te achterhalen is wie wat heeft ingeleverd. Na afloop van de actie wordt wel het totale aantal ingeleverde wapens bekendgemaakt.

‘Ga met kind in gesprek’

Inleveren in Halderberge en Rucphen kan ook, op het gemeentehuis. Op dinsdag 12 oktober staat het inleverpunt in Oudenbosch, een dag later aan de Binnentuin in Rucphen. Volgens burgemeester Marjolein van der Meer Mohr van Rucphen neemt het wapengebruik de laatste jaren toe, en speelt dat onderwerp ook in haar gemeente. ,,Vooral jongeren en jongvolwassenen dragen een mes of nepwapen, een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling", vindt zij. ,,Wapens horen niet thuis in onze samenleving.”

Van der Meer Mohr roept scholen op aandacht aan het onderwerp te besteden, en vraagt ouders/verzorgers om met hun kinderen in gesprek te gaan als die een wapen dragen. ,,En lever het wapen in. Op die manier maken we onze gemeente een stukje veiliger.”