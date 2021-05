‘Mensen vinden het gek dat ik geen supermarkt in mijn dorp heb’

Jong in...BOSSCHENHOOFD – Vaya Vogelaar (18) woont al haar hele leven in Bosschenhoofd. Ze heeft er veel vrienden, die ze al sinds de basisschooltijd kent. Nu zit ze midden in haar eindexamenperiode. Als ze slaagt, is ze niet van plan om Bosschenhoofd te verlaten.

Zijn je examens goed gegaan deze week?

,,Het ging gelukkig best goed. Ik was erg bang voor wiskunde, maar uiteindelijk viel het mee. Geschiedenis ging ook wel goed, denk ik, maar dat durf ik bij dit vak nooit zo goed te zeggen. Ik hoop op een 5,5.”

Hoe was het om online een vervolgopleiding te kiezen?

,,Ik vond dat erg lastig. Die online open dagen waren niet heel nuttig, omdat je de sfeer niet kunt voelen op een school. Maar het is niet anders. Uiteindelijk heb ik gekozen voor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg. Hopelijk kan de introductieweek doorgaan.”

Jongeren gezocht!

Wat vind je het leukste aan Bosschenhoofd?

,,Over het algemeen is er niet mega veel te doen, maar dat vind ik niet erg. Ik zou bijvoorbeeld geen uitgaansgelegenheid in het dorp willen hebben. Ik vind Bosschenhoofd fijn zoals het is. Ik vind het heel fijn dat ik te voet naar mijn vrienden kan gaan. Mijn vrienden in Bosschenhoofd ken ik al heel lang.”

Is er iets wat het dorp mist?

,,Ik zou graag een supermarkt in Bosschenhoofd willen en die komt er gelukkig na jaren weer. Inmiddels ben ik het wel gewend dat ik eerst in de auto moet stappen en naar een ander dorp moet rijden om boodschappen te doen. Andere mensen vinden het altijd gek als ik vertel dat ik geen supermarkt in mijn dorp heb, haha. Er zijn kleinere dorpen die er wel eentje hebben.”

Ben je blij dat je weer naar de sportschool mag?

,,Ja, daar ben ik zeker blij mee. Voordat de sportschool dichtging, ging ik er twee à drie keer per week heen. Ik heb een aantal oefeningen die ik graag doe. Het is een kwestie van bijhouden; dat moet ik weer even oppakken.”

Heb je het niet druk als pakketjesbezorger in coronatijd, waarin we veel online shoppen?

,,Ik ben een halfjaar geleden begonnen als pakketjesbezorger. Ik werkte eerst bij De Reiskoffer in Bosschenhoofd als afwasser, maar daar ben ik mee gestopt toen de horeca moest sluiten. Het is wel druk inderdaad, maar ik vind het leuk om te doen. Ik moest in het begin wel wennen toen ik in zo’n grote bus moest gaan rijden. Nu lever ik pakketjes in onder andere Hoeven, Oudenbosch en Bosschenhoofd.”

Hoe zou je de mensen in Bosschenhoofd omschrijven?

,,Lekker nuchter, haha. Ik het nooit het gevoel dat er veel drama heerst tussen de mensen. Iedereen kent elkaar en dat gaat gewoon goed.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor een aantal landen en gebieden van oranje in geel of groen veranderd. Ga jij binnenkort op vakantie?

,,Ik ga in juni met een vriendin naar Griekenland. We wilden eerst naar Bali gaan voor drie weken, maar dat kan helaas niet doorgaan. Dat hebben we geannuleerd. We gaan nu naar Rhodos, we zijn niet echt op zoek naar een zuipvakantie. Twee weken geleden hebben we geboekt en ik kan nu al niet meer wachten.”

Wil je voor altijd in Bosschenhoofd blijven wonen?

,,Ik denk dat ik uiteindelijk wel op kamers ga in Tilburg, als mijn opleiding me bevalt. Maar voorlopig blijf ik thuis wonen. Ik wil niet per se weg uit Bosschenhoofd. Misschien kom ik na mijn studententijd wel terug.”

Vaya Vogelaar (18) Woont met: vader Ton en broertje Mo

Huisdieren: kat Kaatje

School: 6 vwo op het Jan Tinbergen College in Roosendaal

Bijbaan: pakketbezorger bij DHL

Hobby’s: sporten in de sportschool en afspreken met vriendinnen

Verliefd: ja, op vriend Thom