Melodia speelt samen met gastmusici op jubileumconcert harmonieuzer dan ooit

Zaterdagavond acht uur, de Protestantse kerk van Oudenbosch. Tevoren waren dirigent Marco Ludemann en muzikanten van Melodia het erover eens: we gaan ons 70-jarige jubileumuitvoering niet voor een half gevulde zaal spelen. Een sfeervolle ruimte voor, pak 'm beet, honderd belangstellenden. In Stampersgat niet voorhanden, in Oudenbosch wel met het waterstaatskerkje aan de Fenkelstraat. Precies 114 stoelen met nog genoeg ruimte voor het orkest aan de voet van de preekstoel.

Warme band met publiek

In deze intieme setting zette Melodia even na acht uur in met Bachs Bist du bei mir, geh ich mit Freuden. Volgens lady-speaker Nicole Rockx toepasselijk voor de warme band, die orkest met het publiek wil onderhouden. Drie uur later was het ook de toegift van een concert, waarbij je als toehoorder even vergeet dat het geen afgestudeerde musici van het conservatorium zijn maar intensief oefenende vrijwillige orkestleden.

Quote Wat hier gepres­teerd wordt maakt me enorm trots, ook mijn zoon natuurlijk. Benny Ludemann, Musicus/dirigent

Juist op zulke avonden groeit het besef dat de Nederlandse overheid het met onze culturele erfenis niet zo nauw neemt. Benny Ludemann, vader van dirigent Marco, kan er van mee praten. ,,Toen ik in 1964 als dirigent bij Estrellita in Molenschot begon, telde Nederland nog zo'n 75 mandolineorkesten. Dat zijn er nu amper 25 meer.‘’ De oorzaken zijn wel aan te geven. Het instrument is minder sexy dan saxofoon of drumstel. Ludemann noemt ook de terugloop in subsidies en de drempel, die een snaarinstrument opwerpt. ,,Ga bij een koor en je zingt binnen twee weken mee. Mandoline en gitaar vergt lang en veel oefenen.‘’ Ludemann, de man die jarenlang Toon Hermans muzikaal begeleidde, wil niet somber doen, ,,Kijk wat hier vanavond gepresteerd wordt. Het maakt me enorm trots. Ook op mijn zoon natuurlijk.‘’

Coldplay

Gevarieerder dan ooit begeeft de ‘zeventigjarige’ zich tussen klassiek, jazz-blues, filmmuziek uit West Side Story, Latijns-Amerikaans met ook nog een vleugje Coldplay. De muzikale verrassingen zijn legio en worden nog versterkt door de jonge solisten Marije Weenink op dwarsfluit en de aandoenlijke Spanjaard Alberto Rodriguez Valcárcel. Zelden een gitarist zo liefdevol zijn instrument zien bespelen.