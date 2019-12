Melkveehouder Robert Maas uit Moerstraten ging op de barricaden bij provinciehuis: ‘Saamhorigheid gaf goed gevoel’

Omstandig­he­den ideaal: vuurwerk­bran­che verwacht knalver­koop

27 december ROOSENDAAL - Meer, mooier, makkelijker, groter en veiliger. In vijf kernwoorden is dat de trend in vuurwerkland. Verkopers hopen enkele dagen voor de jaarwisseling op nieuwe records. ,,Onze klanten geven dit jaar nog meer uit. Het gemiddelde bestedingsbedrag ligt rond de 140 euro per persoon”, becijfert bedrijfsleider Jeffrey Tepe (29) van Vesta Vuurwerk in Roosendaal.