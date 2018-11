Melkbussen Kobus en Kwiebus verhuizen door komst zonnepark bij Wouw en Heerle

Park

Natuur

Investering

Met dat project is een investering gemoeid van zo'n 10 miljoen euro. Een vijfde daarvan wil Odura via crowdfunding ophalen. Burgers en bedrijven mogen meedoen aan het project. Onduidelijk is nog wat het rendement van de panelen gaat zijn. Daarnaast kunnen huishoudens via dat park hun eigen energie afnemen. Daarvoor moeten ze wel aangesloten zijn bij de energieleverancier waar Odura mee in zee gaat. Wie dat wordt, is nog onduidelijk. Om bedrijven en burgers te informeren, houdt Odura op 15 november vanaf 20.00 uur een infoavond in het pannenkoekenrestaurant aan de Bergsebaan.

Tevredenheid

Dat geldt ook voor de gemeente Roosendaal. Wethouder Klaar Koenraad: ,,We willen dat initiatiefnemers goed nadenken over de landschappelijke inpassing van zonneparken. Dat is hier het geval.‘’ Daarmee is de komst van dit park nog niet definitief. De vergunningsaanvraag is nog in behandeling. Dat geldt volgens Koenraad ook alle andere initiatieven. Er zijn ook plannen voor zonneparken bij de Donkenweg in Wouw en de Evertkreekweg en de Weihoek in Roosendaal. Die laatste is ook een initiatief van Odura.