Melisse enige kandidaat lijsttrekker VVD Halderberge

Willebrordse rijdt onder invloed van drugs met jonge kinderen tegen een boom

16:25 SINT WILLEBRORD - Een 31-jarige vrouw uit Sint Willebrord is maandag aan het einde van de middag tegen een boom gereden aan de Bredaseweg in Etten-Leur. Vermoedelijk was de vrouw tijdens het rijden onder invloed van drugs. Op het moment van het ongeval zaten er bovendien twee jonge kinderen bij haar in de auto.