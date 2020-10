Megahal Campus A58 mag er komen, alle 331 bezwaren vernietigd

Energiebe­drijf wil kerncentra­le bouwen in Nederland, Brabantse belangstel­ling ‘interes­sant’

9 oktober De Franse elektriciteitsreus EDF is ‘zeer geïnteresseerd’ in het bouwen van een nieuwe kerncentrale in Nederland. Dat zegt Vakis Ramany, vice-president van EDF en verantwoordelijk voor de nieuwe, internationale nucleaire projecten van het bedrijf.