Mega-operatie op Kragge II bij Bergen op Zoom en Heerle: Attero maakt afvalbuffer van 20.000 ton leeg

1 december SPRUNDEL - Wat Rick van den Broek betreft was Café De Coop in Sprundel sowieso al de leukste voetbalkroeg van Nederland. En nu mag de kroeg zich ook officieel zo noemen. Zaterdagavond stond presentator Koert Westerman van Fox Sports namelijk in het café om de prijs uit te reiken. Voor het seizoen 2019/2020 is De Coop in Sprundel nu officieel de leukste plek om voetbal te kijken.