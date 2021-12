Mega-investering van 33 miljoen euro voor verouderde basisscholen in Roosendaal

Raad roept wethouder op het matje over scholen­plan: ‘Wordt steeds lastiger om vertrouwen te houden’

ROOSENDAAL - Voor politieke partijen VLP, PvdA, D66, VVD en GroenLinks is de maat vol: ze eisen opheldering van wethouder René van Ginderen over de radiostilte rondom het huisvestingsplan voor basisscholen: ,,Het wordt voor ons steeds lastiger om hier vertrouwen in te houden.’’

8 oktober