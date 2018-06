Meevaller voor gedupeerden kluisjesroof: Rabobank vergoedt toch schade boven 45.000 euro

UpdateOUDENBOSCH - Slachtoffers van de kluisjesroof in Oudenbosch krijgen mogelijk toch meer schadevergoeding uitgekeerd dan ze tot nu toe te horen kregen. De klanten kregen donderdag een brief waar dat in staat.

De Rabobank schrijft in de brief dat de bank zich moreel verantwoordelijk voelt voor de gevolgen van de inbraak. "U heeft uw eigendommen in goed vertrouwen in het safeloket van de Rabobank vestiging in Oudenbosch ondergebracht. Terecht en volkomen begrijpelijk ging u ervan uit dat uw zaken daar veilig zouden zijn", valt te lezen.

Aanvankelijk wilde de Rabobank per kluis een maximum van 45.000 euro vergoeden, zoals ook in de Algemene Voorwaarden staat. Uit coulance heeft de bank nu besloten in het geval van de inbraak in Oudenbosch hier niet langer aan vast te houden. Klanten die voor meer dan 45.000 euro gedupeerd zijn, krijgen dit vergoed mits de schade aannemelijk gemaakt kan worden.

Wat gebeurde er?

Honderden kluisjes in de kelder van het bankfiliaal werden begin maart leeggeroofd. De diefstal werd op maandag 5 maart ontdekt. Over de precieze omvang van de buit hebben de bank en de politie nooit mededelingen gedaan. De Rabobank is samen met de gedupeerde klanten nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade.

Vanaf het begin heeft de politie er rekening mee gehouden dat de daders hulp hebben gehad van binnenuit. De opvallende kluiskraak was goed voorbereid en professioneel uitgevoerd.

Beveiligers

De twee verdachten werken voor het Bredase beveiligingsbedrijf EBN dat in totaal vier filialen van de Rabobank in de regio beveiligde. De directie en het personeel van EBN zijn geschrokken door de twee arrestaties. De twee verdachte personeelsleden zijn op non-actief gesteld. Het bedrijf laat weten dat medewerkers altijd zorgvuldig worden gescreend. EBN benadrukt dat het bedrijf zelf geen verdachte is en volledig meewerkt aan het onderzoek door de politie.