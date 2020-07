Meesters in zink laten ‘pareltje’ Saint Louis weer schitteren

Wijzend naar de sierlijsten rollen de bouwkundige termen automatisch uit zijn mond. ,,De overgang van tamboer naar koepel is zeer bewerkelijk. En alles twaalfzijdig in verstek per rug. En daar, de geforceerde zinken voetlijsten van de lantaarn op de barokke koepel. Bij het absis, dat is het achterste dak van de koepel, is het weer geheel anders. Daar hebben we tapse zinken banen aangebracht. En dan heb ik het nog niet over de 36 ‘ossenogen’ waarvoor getint zink is gebruikt of het beverstaarten dak. Alles is op maat gemaakt in onze werkplaatsen of hier aan de voet van de kapel.‘’