Meester Kerstens deed vanalles in Hoeven en schreef er over

Mensen

Het liefst berichtte Kerstens over gewone mensen. Diamanten huwelijken, eeuwelingen, jubilerende verenigingen. Hij schreef er pagina's vol van. Maar hij liet zelden verstek gaan bij een raads- of commissievergadering in Hoeven, Oudenbosch of Standdaarbuiten. In het laatste dorp stond zijn wieg in 1933. Na de Kweekschool in Oudenbosch, begon hij in 1953 op de Sint Anthoniusschool in zijn geboortedorp. Vijf jaar jaar later kreeg hij een aanstelling op de Sint Bernardusschool in Hoeven om er nooit meer weg te gaan. Meestal 'deed' hij de derde klas, want die waren 'nog te kneden'.