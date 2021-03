Meerijden in de nagenoeg lege bussen na 21.00 uur: ‘Ik rijd mijn ronde zonder ook maar iemand in de bus’

Vrijdagavond, 21:17 uur. Bij bushalte Roselaar is niemand te bekennen, ondanks dat de bushalte midden in het centrum is gevestigd. Na 2 minuutjes wachten – de bus had toch nog last van oponthoud – komt daar bus 2 richting Tolberg Oost aangereden. Welgeteld één passagier is aanwezig in de bus. Het rechtse knipperlicht begint te flikkeren en buschauffeur Jos Matthijssen laat de deuren opengaan. Hij is vanaf 13.30 uur aan het werk en dit is zijn laatste rit.