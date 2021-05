Meerderheid Roosendaalse raad tegen zonnepark bij Wouw

En die verklaring is noodzakelijk in de procedure die uiteindelijk moet leiden tot een bouwvergunning voor een zonneweide in het beekdal in het Wouwse buitengebied.

Inspraak mislukte

De zonneweide KS NL27, die Kronos Solar aan wil leggen in het dal van de Smallebeek en Het Loopje, is omstreden. Een aanzienlijk deel van de Wouwse bevolking is tegen. De inspraak - in Roosendaal co-creatie genoemd - mislukte faliekant. Ook de provincie vindt het niks om in het glooiende beekdal bij Wouw zo'n park aan te leggen.

Volgens de regels

Toch moet de aanvraag van Kronos volgens de regels worden afgehandeld. Het draaide donderdag om de vraag of het zonnepark de aardkundige waarden van het beekdal aantast. Ja, zegt Martijn Verbeek (VLP). ,,Het zonnepark onderbreekt de zichtlijnen op deze markante beekdalglooiingen.” Wim van Oosterhout (CDA) was het daar mee eens en dat is opmerkelijk want de christendemocraten waren eerst voor het plan.

Christian Villée is net als de verantwoordelijk wethouder Klaar Koenraad van GroenLinks. Hij zei: ,,Het zonnepark accentueert de glooiingen juist.” Bovendien vindt hij dat de bodem onder de zonnepanelen, die 25 jaar blijven staan, de kans krijgt om zich te herstellen na jarenlang door de landbouw te zijn uitgeput. ,,Over 25 jaar is het gezonder en groener.”

Sommige fracties zijn bang dat Kronos Solar met een vette claim gaat komen, als de gemeente Roosendaal niet langer meewerkt aan de zonneweide bij Wouw. Maar volgens wethouder Koenraad zal de omvang van die claim meevallen. ,,Dat zal wel loslopen. Maar dan moet uw besluit wel goed onderbouwd zijn.”

Amendement

Omdat LS21, de ChristenUnie en BBR niet deelnamen aan de discussie was donderdag moeilijk te voorspellen of de voor- dan wel de tegenstanders de meerderheid gaan krijgen. Onder het amendement dat Martijn Verbeek (VLP) gaat indienen blijken ook de ChristenUnie en Lokaal Sociaal 21 te staan. Dat betekent dat twintig van de 35 raadsleden niet wil meewerken aan de verklaring van geen bedenkingen.