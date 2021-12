Meerdere vernielingen in speeltuintjes Tolberg

De vandaal of vandalen zijn vermoedelijk vrijdag of zaterdag hun gang gegaan bij de speeltuintjes in de buurt van de Ligusterberg en de Lelieberg. Die waren onlangs nog vernieuwd. Verschillende omwonenden zeggen op sociale media dat ze die avonden knallen in de wijk hoorden.



De politie roept mensen die iets gehoord of gezien hebben, of op een andere manier mogelijk informatie hebben over de dader(s), op om zich te melden. Dat kan telefonisch via het algemene nummer 0900-8844.