Meerdere verdachten duiken ineens op bij oprollen cocaïnewasserij Sint Willebrord

updateSINT WILLEBRORD - De politie heeft maandagavond in een loods aan de Dorpsstraat in Sint Willebrord een cocaïnewasserij aangetroffen. Agenten deden onderzoek in de loods en troffen in eerste instantie niemand aan. Opeens doken meerdere mannen op. Zij zijn aangehouden. Er komt nu veel politie ter plaatse.

Het is nog niet bekend hoeveel arrestaties er zijn verricht. Een man werd met handboeien vastgebonden aan de paal van een verkeersbord. Een ander werd door agenten naar de grond gewerkt. De brandweer heeft geholpen bij de aanhoudingen. De burgemeester is naar de Dorpsstraat gekomen.

Een voor een moeten de arrestanten een wit pak aan. Dat moet eventuele sporen veiligstellen. Hierna voert een politiebusje ze apart van elkaar af.

Eerder op de dag werd door omwonenden een vreemde lucht geroken. Rond 17.45 uur is de gemeente samen met de brandweer metingen gaan doen. ,,Op een gegeven moment is in oppervlaktewater restanten van drugs aangetroffen”, zegt politiewoordvoerder Alwin Don.

Productielab

Vervolgens is besloten in de loods te gaan kijken. Don: ,,Daar hebben we waarschijnlijk een cocaïnewasserij aangetroffen. In feite een productielab voor cocaïne. Het wordt steeds zekerder dat het een cocaïnewasserij is.” Het bedrijfsterrein is afgezet.

Lees verder onder de Tweet.

De politie doet nog onderzoek naar wie de eigenaar van de loods is. Momenteel is er in de Dorpsstraat politie, brandweer en waterschap aanwezig.

Benzine-achtige lucht

Verschillende omstanders zeggen al langer een chemische lucht te ruiken. De een zegt al sinds de zomer, de ander viel het de laatste weken op. Ze spreken over een benzine-achtige lucht.

,,Ik heb geen melding gemaakt bij de gemeente”, zegt een omwonende. ,,Het kan af en toe stinken. Dan denk je niet meteen aan zoiets.”

Een andere bewoner dacht dat het de jas van zijn zoon was. ,,Die heeft een motor. Ik had al een keer tegen hem gezegd: hang 'm in de schuur. Maar waarschijnlijk kwam die geur uit de riolering.” Hij vertelt dat er vorige week nog gewerkt is aan de riolering. ,,Regulier onderhoud. Misschien is er toen al iets aan het licht gekomen.”

Hennepkewekerij

Volgens de omstanders is het vaker raak geweest in de loods waar de politie onderzoek rondom doet. Zo zou er eerder al een hennepkwekerij gezeten hebben.

Een omwonende: ,,Ik ben blij dat ze dit ontdekken. Stel dat zoiets ontploft. Er wonen hier wel mensen. Die lui denken alleen aan zichzelf.” Een andere man: ,,Dat dit bij ons in de buurt is, vind ik wel heel erg. Stel het vliegt in brand.”

Ook hij rook het al maanden. ,,Maar heel sporadisch. Ik dacht dat iemand verf in het riool had gegooid.”

Ontmantelen

Volledig scherm Eerder werd door omwonenden een vreemde lucht geroken. © Jamaica Vink De politie doet verder onderzoek in de loods en heeft contact met het team Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO). ,,Dat is gespecialiseerd in onderzoek doen en ontmantelen van cocaïnewasserijen en grote drugsproductiecentra”, aldus de politiewoordvoerder. Later vanavond komt dat team ter plaatse in Sint Willebrord.

Riool

De brandweer heeft het riool schoongespoten. Er is geen risico voor de omgeving meer. Ook zijn er geen extra maatregelen nodig.

De hulpdiensten zullen nog een aantal uren onderzoek doen in de loods. Het terrein ligt naast de A58 richting Breda. Dat terrein wordt later verlicht om veilig verder te kunnen werken.

Volledig scherm Vier personen zijn aangehouden. © Jamaica Vink

Volledig scherm Vier personen zijn aangehouden. © Jamaica Vink

Volledig scherm De politie doet verder onderzoek in de loods en heeft contact met het team Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO). Later vanavond komt dat team ter plaatse. © MaRic Media / Jeroen Stuve

Volledig scherm De politie heeft samen met de brandweer maandagavond een cocaïnewasserij aangetroffen in de Dorpsstraat. © MaRic Media / Jeroen Stuve