Meerdere leerlingen Norbertus Gertrudis Lyceum in quarantaine na positieve test 6-vwo’er

Eerder deze week werd al bekend dat de voltallige schoonmaakploeg van het Jan Tinbergen College en een dameshockeyteam van RMHC Pelikaan in quarantaine waren gegaan na positieve coronatesten. Net als in die gevallen, is ook op het Norbertus Gertrudis Lyceum geen sprake van een uitbraak.

Dat de leerlingen die in quarantaine zitten uit verschillende klassen komen, komt omdat zij elkaar als vriendenclubje ook regelmatig buiten schooltijd zagen. Hun klasgenoten en docenten lopen volgens de GGD geen gevaar, zegt N/G Lyceum-directeur Vivian van der Wielen. ,,De GGD heeft ons laten weten dat er geen enkele reden is voor ongerustheid in dat opzicht, en dat er geen noodzaak tot verdere maatregelen is. We hebben donderdag direct ouders, leerlingen en docenten daarover geïnformeerd. ”