Meerdere gewonden bij ongeluk met vier auto's in Sint Willebrord

Sinter­klaas­in­tocht Roosendaal speurt naar corona-alterna­tief, zwarte piet gaat definitief in de ban

20 september ROOSENDAAL - Een sinterklaasintocht als vanouds zit er in Roosendaal ook dit jaar niet in. Binnen de huidige coronamaatregelen lukt dat volgens het Sint Nicolaas Comité Roosendaal niet, en de hoop vestigen op nieuwe versoepelingen is niet realistisch, zegt voorzitter Arjan den Ouden. ,,Wij trekken niet de stekker eruit, eigenlijk doet de overheid dat.”