Meer variatie mogelijk in horecaterrassen Roosendaal

Dat is de kern van het nieuwe terrassenbeleid van Roosendaal. De Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Roosendaal is er blij mee. ,,Deze nota is een goede basis om met elkaar te blijven samenwerken, zodat we bezoekers een divers aanbod aan gezellige terrassen kunnen bieden", zegt de Roosendaalse KHN-voorzitter Corné Oosterbos.



Minder regels en meer ruimte voor ondernemerschap. Dat klinkt heel anders dan de vorige terrassennota uit 2011. Dat was een dik, lijvig boekwerk over hoe de terrassen er uit moesten zien. Tot in detail was alles voorgeschreven, tot de RAL-kleuren toe. Dit heeft wel tot verbeteringen geleid, maar het regisserende karakter van die nota is niet meer van deze tijd, vindt het college.