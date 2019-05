Meer variatie in nieuwbouw de Gebrande Hoef

MOERSTRATEN - Mensen die belangstelling hebben voor een van de nieuwbouwwoningen aan de Gebrande Hoef in Moerstraten kunnen straks uit meer woningtypen kiezen dan eerst de bedoeling was. De gemeente hoopt de interesse voor het wijkje zo te vergroten.

Er zijn geen bezwaarschriften tegen het nieuwe bestemmingsplan in gediend. Het college van B en W heeft dat plan gewijzigd om meer variatie in de bouw te krijgen.

Hierdoor kunnen er woningen gebouwd worden voor diverse doelgroepen, zoals starters, doorstromers en senioren. Daarnaast is er ook meer keus in het type woningen en de oppervlakte van het perceel. In juni start de verkoop van de woningen. Eind 2019 begint de ontwikkelaar met de bouw van tien levensloopbestendige woningen, vijf starterswoningen en twee 2-onder-1-kaphuizen.

Blij

Wethouder Toine Theunis is blij met deze ontwikkeling: ,,Op de vorige bestemming zaten beperkingen die niet ten goede kwamen aan de leefbaarheid en de woonbehoefte van de kern Moerstraten. Met het wijzigen van het bestemmingsplan krijgt Moerstraten straks de woningen en de allure die het verdient.” Het bestemmingsplan Herziening Moerstraten, de Gebrande Hoef II lag van 21 januari tot en met 4 maart ter inzage. Niemand diende een zienswijze in.

Er wordt in Moerstraten al heel lang gepraat over nieuwbouw aan de Gebrande Hoef, het wijkje met de in- en uitgang aan de Moerstraatseweg. Zo stelde het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant al in 2005 vast dat het gebrek aan nieuwe woningen een van de knelpunten van het dorp was. In 2008 kocht de gemeente er grond aan om de uitbreiding van de Gebrande Hoef mogelijk te kunnen maken.

Grondprijs

In 2012 kwam de klad er een beetje in. Net als overal daalde de vraag naar woningen in Moerstraten. De gemeente bepaalde dat het ontwikkelingen van bouwplannen af gaat hangen van de vraag naar woningen. In 2015 besloot de gemeente Roosendaal de prijs van de bouwgrond aan de Gebrande Hoef flink te verlagen om de vraag te stimuleren. Twee jaar later ging de prijs weer omlaag.