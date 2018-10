Meer tijd nodig voor Brandveilig Leven-teams in alle Roosendaalse wijken en dorpen

ROOSENDAAL - Brandveilig Leven Roosendaal heeft meer tijd nodig om in alle wijken en dorpen van Roosendaal een eigen Brandveilig Leven-team op poten te zetten. Aanvankelijk had dat nog dit jaar gerealiseerd moeten zijn mét een vertienvoudiging van het aantal leden. ,,Maar dat is niet haalbaar gebleken‘’, zegt coördinator Eloy Kooymans van WijZijn Traverse Groep.

,,We hebben ons eerste jaar wel gebruikt om een stevige fundering te leggen. Die ligt er nu, dus nu kunnen we gaan bouwen.‘’ Brandveilig Leven moet daarom de komende maanden meer zichtbaar worden, bij evenementen en met campagnes.

Veiligheid

Brandveilig Leven werd vorig jaar oktober gelanceerd, een initiatief van de gemeente Roosendaal, de brandweer en WijZijn Traverse Groep. Doel is om mensen meer bewust te maken van brandgevaarlijke situaties in en om huis en het nemen van maatregelen om de kans op woningbrand zo veel mogelijk te verkleinen. Bij de aftrap werden hoge ambities uitgesproken: over een jaar zou iedere wijk en ieder dorp een eigen Brandveilig Leven-team moeten hebben, net zoals met de buurtpreventieteams. Daartoe zou een vertienvoudiging van het toen tienkoppige team van ambassadeurs nodig zijn. Op dit moment telt Brandveilig Leven elf ambassadeurs.

Achter de schermen

Daarmee gaat de ontwikkeling van die teams niet zo snel als gehoopt, maar volgens Kooymans is er het afgelopen jaar achter de schermen wel degelijk het nodige werk gezet. Zo zijn die elf ambassadeurs uitgebreid getraind, is er drukwerk geregeld en is er gewerkt aan de naamsbekendheid in Roosendaal. Met minimale middelen, want de club kreeg alleen een eenmalige subsidie van 40.000 euro. Het afgelopen jaar zijn er door die club wel al zo'n zeventig checks bij mensen thuis uitgevoerd.

Checks

Daarbij wordt de brandveiligheid van huizen onder de loep genomen. Dat gaat verder dan het telen van het aantal rookmelders. Er wordt ook gewezen op bijvoorbeeld de noodzaak van vluchtroutes en het regelmatig schoonmaken van pluizenfilters in wasdrogers of filters van de afzuigkap. Kooymans: ,,Nu willen we actiever leden gaan werven.‘’ Bijvoorbeeld op 15 november beginnen, wanneer Brandveilig Leven meedoet aan een campagne in Moerstraten. Kooymans: ,,Het zou geweldig zijn als we daar twee ambassadeurs kunnen werven, die in dat dorp verder aan de slag kunnen.‘’ Ervaring als vrijwillige brandweer is niet nodig, zegt Kooymans.