Meer 'rotte plekken' in Roosendaal geruimd

ROOSENDAAL - Behalve de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg staan er meer locaties op de Roosendaalse lijst van mogelijke nieuwbouwprojecten. Huizen verschijnen waar panden al lang leegstaan, of tijdelijk worden gebruikt in afwachting van de plannen. Zoals aan de Meidoornlaan in Roosendaal, waar Vluchtelingenwerk in een kantoorgebouw van Allee Wonen zit, dat mogelijk wordt platgegooid.

De woningbouwprogrammering 2017-2018 bevat plannen voor in totaal 2.616 woningen die in de nabije of verre toekomst worden gebouwd. Daarbij zitten ook de 600 woningen in Stadsoevers. De reden voor zo'n uitgebreide lijst is volgens wethouder Toine Theunis dat in Roosendaal zeker 15 jaar behoefte blijft aan nieuwbouwwoningen. In januari volgt een informatieavond over het woningbouwprogramma, waarbij ook Allee Wonen betrokken wordt.

De lijst met mogelijke nieuwbouwprojecten bevat enkele opvallende locaties. Theunis: ,,Ook waarvan lang niet zeker is dat deze ook echt doorgaan, maar we houden er vast rekening mee dat daar iets kan gebeuren. In sommige gevallen hebben we er lucht van gekregen dat er iets speelt. Zoals bij muziekcentrum Van Gorp aan de Kade. Mocht die stoppen, dan is er nieuwbouw op die locatie mogelijk.''

Liebau

Twee bijzondere locaties zijn die van Liebau in Roosendaal. Aan de Wouwseweg kunnen 60 woningen komen, aan de Boulevard Antverpia zeven. Naast de nieuwbouw in plan De Hoogt in Wouw is aan de Plantagebaan ruimte voor nog eens 18 woningen, net als elders in Wouw aan de Roosendaalsestraat. Op de lijst staat ook het kantoorpand Zinc in de Molenstraat, naast het Tongerlohuys, waar lange tijd onder meer het StartersCentrum is zat. Het dorpshuis Nisipa in Nispen is op de lijst van nieuwbouwlocaties terechtgekomen. Ook het leegstaande gebouw aan de Vughtstraat 15 staat op de nominatie om ontwikkeld te worden. Dit staat aan de rand van het Emile van Loonpark.

Volledig scherm Het pand van Zinc aan de Molenstraat in Roosendaal © Google Maps/Google Streetview

Volledig scherm Het pand aan de Meidoornlaan in Roosendaal. © Google maps/Google Streetview