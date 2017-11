Meer Roosendaals talent: Tapage krijgt andere opzet

ROOSENDAAL - ,,Tapage schrijf je met één p, het staat zelfs fout op de folder'', waarschuwt cafébaas Floor Bleijenberg. Zijn café de Drie Weesgegroetjes was een jaar of dertig geleden de bakermat van de Roosendaalse kroegentocht met muziek, geesteskind van de toenmalige kroegbaas Wyo Hopstaken. Nu lijkt de tijd aangebroken om het evenement in een nieuw jasje te steken.

,,Wyo Hopstaken maakte zo'n dertig jaar geleden veel horeca-ondernemers enthousiast om op hetzelfde tijdstip live muziek te programmeren. Dat is de Tapage geworden'', vertelt Bleijenberg.

,,In die tijd had je carnaval, de jaarmarkt, de kermis en twee keer per jaar de Tapage, een voorjaars- en een najaarseditie. Dat waren evenementen waar de mensen naartoe leefden, ze trokken van kroeg naar kroeg in een sliert door de stad. Nu is er elk weekend wel een evenement en de Tapage is daar een van. Er is gewoon teveel te doen in Roosendaal.''

Thirty Dancing

Deze zaterdag is in de Sint Jan bijvoorbeeld de 25e editie van Thirty Dancing aan de gang. Maar ook de Sint Jan is nog niet half vol. In de twaalf Tapage-cafés in de binnenstad is het zaterdagavond dan ook gezellig druk, maar niet veel drukker dan op andere zaterdagen.

Bij Jaxx begint net het bandje Stillmode te spelen, dat net door Radio 2 is ontdekt. En bij Ergens Anders draait Berry Blue Eyes zijn hand niet om voor een trits verzoeknummers. Bij de Drie Weesgegroetjes speelt het trio Playground Millionaires, onder aanvoering van de meezwepende Fernando Lewis. Met Joost Verbraak en Sanne Verbogt in de gelederen is dit een van de weinige locale acts.

Locale talenten