Meer muziek en grotere vrijmarkt met Koningsdag vanwege 100 jaar Oranjeactiviteiten in Roosendaal

Poll Hoe nu verder met het Nationaal Voetbalmu­se­um en de Voetbal Experience in Roosendaal? ‘Er is serieuze interesse’

16:32 ROOSENDAAL -Hoe moet het toch verder met het Nationaal Voetbalmuseum en de Voetbal Experience in Roosendaal? Ruim vier maanden na de sluiting is het nog steeds niet duidelijk of en zo ja, waar die twee attracties opnieuw de deuren kunnen openen. Maar... er is volgens de initiatiefnemers wel redelijk wat interesse.