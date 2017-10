Meer garanties voor bouwplan wadi Rietmade in Hoeven vanwege wateroverlast

Tijdens een spoedprocedure bij de Raad van State probeerde rechter en staatsraad Bart Jan van Ettekoven het wadi-conflict met een compromis te beslechten. De staatsraad stelde voor om het bestemmingsplan voor het bouwplan zelf aan te passen. Daarmee wilde hij de aanleg van de 450 kubieke meter wadi verzekeren als de acht van tien woningen in gebruik zijn genomen. Van den Bos trok zijn beroep evenwel niet in. Hij denkt dat daarmee de aanleg nog niet voldoende gegarandeerd is.

Ondergelopen straten

De Hoevenaar snapt niet waarom de gemeente de aanleg van de gehele wadi niet aan de bouw van de woningen wil koppelen, maar alleen aan het in gebruik nemen van de woningen. Want als er woningen leeg blijven staan zou Heijmans in theorie de wadi niet hoeven aan te leggen. En dan komt de buurt weer vaker onder water te staan, meent Van den Bos, die foto’s met ondergelopen Hoevense straten had meegenomen.

Staatsraad Van Ettekoven zag dat probleem ook en stelde een oplossing voor om de wadi al aan te leggen als de achtste woning in gebruik wordt genomen en niet pas de tiende en laatste. Van den Bos ging er niet mee akkoord.

Grote wateroverlast

Een reden is dat de Hoevenaar nog steeds grote wateroverlast vreest, omdat de rand van de wadi 20 cm hoger komt te liggen dan de buurt eromheen. De woordvoerder van Heijmans zag geen enkel probleem omdat de omliggende kolken op de wadi worden aangesloten. Zo kan het overtollige water uit de Rietmade ook de dieper gelegen delen van de wadi instromen. Volgens de woordvoerders Heijmans en Halderberge wordt de wadi drie keer groter dan noodzakelijk voor het bouwplan. ,,Dat doen we juist om de omwonenden tegemoet te komen en de bestaande wateroverlast in de buurt te verminderen'', aldus de ontwikkelaar tijdens de zitting in Den Haag.

'Praktische redenen'

Van den Bos vindt het allemaal mooi en aardig maar zolang het allemaal niet zwart op wit in het bestemmingsplan is vastgelegd, vertrouwt hij het niet. Overigens deelde de gemeentewoordvoerster mee dat Halderberge de kersverse omgevingsvergunning publiceert. Daarin is de aanleg van de wadi ook verzekerd. Heijmans zal eerst een derde van de wadi aanleggen en aan het eind van het bouwproject de rest. ,,Dat doen we louter om praktische redenen'', zei de ontwikkelaar, ,,We willen een deel van het wadi-terrein als bouwterrein gebruiken om de buurt zo min mogelijk te belasten. En als alles klaar is leggen we de rest van de wadi aan.''