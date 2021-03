Meer en heviger geweld achter de voordeur: ‘Corona kan net dat laatste zetje zijn’

Man gewond bij steekinci­dent in woning Roosendaal, bewoonster aangehou­den

29 maart ROOSENDAAL - In een woning boven de Jumbo supermarkt aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal is zondagnacht een 29-jarige man gewond geraakt. De persoon zou de verwondingen opgelopen hebben tijdens een steekincident. De bewoonster van het appartement is aangehouden.