Meer dan de helft van alle jongeren in Roosendaal is eenzaam

Join Us: het nieuwste wapen in de strijd tegen eenzaam­heid onder jongeren in Roosendaal

22 november ROOSENDAAL - Eenzame jongeren in Roosendaal krijgen vanaf begin januari een eigen plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten en geholpen worden bij het leren leggen van nieuwe contacten. Dat gebeurt volgens de methode van Join Us, die de afgelopen jaren al in verschillende gemeenten in Oost-Brabant met succes is toegepast. Het is het nieuwste wapen in de strijd tegen het eenzaamheidsprobleem in Roosendaal.