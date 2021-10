Meer dan de helft van 32.000 zonne-aandelen van park Evertkreekweg al verkocht

Dat park levert geen energie aan Roosendaase huishoudens, maar inwoners kunnen wel in het park investeren door één of meer zogeheten zonnedelen te kopen, voor 25 euro per stuk. Die gingen eind vorige maand in de verkoop. Het rendement wordt jaarlijks uitgekeerd. Roosendalers kregen voorrang bij de verkoop daarvan. Een week later is al 60 procent van die zonnedelen verkocht.