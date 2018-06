Meer boetes voor illegale afvaldump Roosendaal

ROOSENDAAL - Vorig jaar zijn er in Roosendaal fors meer boetes voor illegale afvaldump uitgereikt dan in 2016. In 2017 legde de gemeente 102 sancties op, tegenover 44 boetes een jaar eerder. Dit jaar zijn er tot nu toe 37 bekeuringen uitgedeeld.

Negentig euro

Veruit de meeste boetes bedragen negentig euro. Een enkele keer moest er vanwege dumping een bedrag van 380 euro worden betaald. De VLP-fractie had wethouder Klaar Koenraad (Duurzaamheid en Milieu) om cijfers gevraagd. Deze partij maakt zich grote zorgen over het aanhouden van illegale afvaldump. Fractievoorzitter Arwen van Gestel meldt dat er op tien plaatsen in de gemeente dagelijks zwerfvuil wordt opgeruimd. ,,Het is een groot probleem, niet alleen in wijken als de Westrand en Burgerhout, maar door de hele stad. Ook in het buitengebied zie je vaker zwerfafval liggen. Wij zijn benieuwd wat het opruimen kost per inwoner en welke oplossingen er mogelijk zijn", aldus Van Gestel.

Bijdrage

Koenraad laat weten dat in 2018 de bijdrage per huishouden voor handhaving 5,38 euro is en voor illegale dumpingen 3,36 euro per huishouden. Ook geeft de wethouder aan dat de gemeente gaat proberen in te spelen op het gedrag van mensen. ,,In Roosendaal komen op verschillende locaties borden met verschillende boodschappen."

Van Gestel heeft binnenkort een gesprek met Koenraad om te kijken of ze samen tot een oplossingen voor afvaldump kunnen komen. Later dit jaar wil de gemeente het zogeheten omgekeerd afval inzamelen invoeren. Met dit systeem verdwijnt het plastic afval in de grijze container en is het de bedoeling dat het restafval in een zak naar een ondergrondse container op de hoek van de straat wordt gebracht.