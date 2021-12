Meer betaalbare woningen én meer parkeerplaatsen in Groot Mariadal

Coronapiek in Essen: ‘Oorzaak druk grensver­keer’

ESSEN (B) - De gemeente Essen heeft momenteel te maken met een flinke corona-uitbraak. Op 24 november zat Essen met 872 besmettingen per 100.000 inwoners en in de Gazet van Antwerpen zegt burgemeester Gaston Van Tichelt dat de besmettingsgraad inmiddels is gestegen naar 1.159 per 100.000 op 5 december.

