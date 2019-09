Meepraten over de kleur van de lantaarnpalen

ROOSENDAAL - Vele tientallen Tolbergenaren staken zaterdag hun licht op in het Tolbergcentrum waar ze een vragenlijst konden invullen over de nieuwbouwplannen van het Bravis ziekenhuis in het gebied De Bulkenaar.

Of ze in Tolberg wonen, of het ziekenhuis kansen biedt voor de ontwikkeling van De Bulkenaar, of ze gebruik gaan maken van de verbindingsweg tussen de A58 en Tolberg, hoe ze op de hoogte gehouden willen worden van de besluiten.

Een goede zaak zo'n peiling, maar...

Een goede zaak zo'n peiling, vinden de meesten. Maar of er daadwerkelijk iets met de antwoorden wordt gedaan, daar wordt verschillend over gedacht. ,,Je houdt het toch allemaal niet tegen", denkt Hermine Thijssen. ,,Ik hoop alleen dat het ziekenhuis niet al te dichtbij de huizen wordt gebouwd. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.”

Grootste zorg

Het fijne van Tolberg is dat je zo dicht bij de natuur en de rust zit, zegt een bewoonster van de Jasmijnberg. ,,Mijn grootste zorg is dat dat verdwijnt, niet alleen door het ziekenhuis zelf, maar ook alle verkeer eromheen en met name de verbindingsweg.”

Het gebied De Bulkenaar omvat 42 hectare, waar exact het nieuwe Bravis ziekenhuis komt, ligt nog niet vast.

Diverse vragenlijstinvullers pleiten voor een nieuwe afslag vanaf de A58, eentje die veel dichterbij De Bulkenaar ligt dan de huidige afslag Wouwse Plantage waar de verbindingsweg naar het nieuwe ziekenhuis op aan zou moeten sluiten.

Dick Bakker, Winkelaar Tolbergcentrum

Dick Bakker, een toevallige passant die niet speciaal voor de peiling komt, vindt dat aan het meningen vragen altijd een gewaagd kantje zit. ,,Wat gebeurt er als iedereen ‘nee’ tegen plannen zegt? Ik denk dat bewoners uiteindelijk alleen maar mee kunnen praten over de kleur van lantaarnpalen en zo.”

Gemeenteraadslid Jos Heeren is kritisch over de vraagstelling en ook over de plek waar de peilers zich hadden opgesteld in het Tolbergcentrum. 'In een uithoek'.

Op die lijn zit ook Jos Heeren, raadslid van de VLP. Hij is kritisch over manier waarop de vragen geformuleerd zijn. ,,Voor alternatieven voor de verbindingsweg tussen A58 en ziekenhuis is geen enkele ruimte. Vergelijk het met een auto, je mag meepraten over de kleur, maar over het type heb je niks te zeggen.”

‘Er is grote behoefte aan transparantie’

Urban Synergy signaleert als grootste gemene deler zaterdag de behoefte aan transparantie onder de Tolbergbewoners. Dirk Verhagen: ,,Ze willen weten of er al keuzes zijn gemaakt over de exacte plek op De Bulkenaar en over de route van de verbindingsweg. De betrokkenheid is groot en de vraag naar informatie ook."

De vragenlijsten zijn in te vullen tot 28 oktober, ook digitaal via de app Gemeentepeiler.nl/roosendaal. Daarna maakt het bureau een samenvatting van de uitkomsten en biedt die aan aan het college van B en W. Dat bepaalt wat er met de uitkomsten gebeurt. De uitkomsten worden ook tijdens een inloopbijeenkomst aan bewoners gepresenteerd.