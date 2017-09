Medisports neemt politiebureau in Oudenbosch over

OUDENBOSCH - Het voormalige politiebureau aan de Bosschendijk in Oudenbosch is verkocht aan Medisports Broertje. Sportschool en fitnesscentrum hopen in september 2018 in het dan verbouwde bureau te kunnen trekken.

Eigenaar Edwin Teunissen maakt het nieuws zelf bekend via de Facebook-pagina door samen met zijn vrouw Saskia langs de voordeur van het politiebureau naar buiten te stappen. De transformatie van een bureau en cellencomplex tot sportschool en fysiotherapiepraktijk gaat een jaar duren.

Marketingsmedewerkster Milou Doomen zegt dat Medisports Broertje kan uitgroeien tot een gezondheidscentrum voor Oudenbosch en omstreken. ,,Afhankelijk van de indeling bieden we straks ruimte aan meerdere disciplines op het gebied van gezondheid, sport en voeding. Daar zoeken we nieuwe partijen bij bij met specialisaties, waarover we nu nog niet beschikken. Voor alle dienstverlening geldt dat de persoonlijke behandeling voorop staat.''

De kogel is door de kerk, nadat eerder de gemeente Halderberge nog bekend maakte dat nieuwbouw aan de Bosschendijk naast Formido geen optie was. Intussen was de ondernemer al volop met de aankoop van het politiebureau bezig. Het gebouw werd destijds ter veiling aangeboden voor 315.000 euro. Noch de politie, noch Medisports doen mededelingen over de hoogte van de transactie.

De reacties van klanten van Medisports waren vol lof. Milou zegt dat er altijd naar voller tevredenheid is samengewerkt met Topshot aan de Baarlebossche, waar Medisports Broertje zaalruimte huurde. ,,Maar we lopen elkaar wel voor de voeten. Het bedrijf is sterk gegroeid, het werd tijd voor een volgende stap om optimaal onze dienstverlening te kunnen bieden. Daarbij komt dat we nu op een A-locatie komen zitten.''