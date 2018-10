Medisch personeel Bravis vindt informatie in nieuwe app

ROOSENDAAL - Verpleegkundigen en artsen in het Bravis ziekenhuis kunnen sinds kort medische protocollen en werkinstructies raadplegen via een app op hun smartphone.

Voorheen werden hiervoor papieren kaartjes gebruikt, die in de zak van het uniform gestoken werden. Met de komst van de Zakkaartjes App hebben zorgprofessionals de belangrijkste protocollen altijd beschikbaar op hun mobieltje.

Zakkaartjes ondersteunen zorgprofessionals in hun werk. Op het kaartje staat in het kort een medisch protocol of werkinstructie uitgelegd. Bijvoorbeeld het nuchterbeleid voor patiënten of de richtlijnen voor handhygiëne.

Actuele informatie

In de Zakkaartjes App worden deze kaartjes digitaal gebundeld en beheerd. Hierdoor zijn aanpassingen snel verwerkt en beschikken alle gebruikers over dezelfde, meest actuele informatie. De Zakkaartjes App zorgt hiermee voor meer gemak voor de verpleegkundige en arts, maar ook voor verbeterde kwaliteit en veiligheid voor de patiënt.

Volledig scherm De nieuwe Zakkaartjes App voor het personeel van het Bravis-ziekenhuis in Roosendaal. © Bravis

De app is ontwikkeld voor meerdere ziekenhuizen. Ook het personeel van bijvoorbeeld het Elisabeth TweeSteden-ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk en het Albert Schweitzer in Dordrecht maken er gebruik van. Iedereen kan de app downloaden maar hij is pas te gebruiken met een toegangscode.

Bevallen

De afgelopen maanden hielden verschillende afdelingen een pilot om de app te proberen. ,,Die is goed bevallen”, aldus OK-verpleegkundigen Tooke Lardenoy-Kleindop en Vera van Roemburg. ,,Voorheen werkten we met losse blaadjes. Dat is nu niet meer aan de orde. Iedereen heeft tegelijkertijd het nieuwste kaartje direct in de app. Ook kun je makkelijk protocollen opzoeken met de zoekfunctie.”