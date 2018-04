Mediator gaat bemiddelen in kwestie bodemvervuiling wijk Spui Oudenbosch

Het geschil draait om de grondwaterverontreiniging in de wijk Spui, waarschijnlijk in de jaren negentig veroorzaakt door De Warme Stomerij. Drie mensen kochten in 1996 een bouwkavel op het adres Wielerbaan in de nieuwbouwwijk. Pas twintig jaar later stelt de provincie hen op de hoogte van een ernstige bodemverontreiniging onder hun huizen en in de tuinen. De bewoners eisen dat de gemeente alsnog de grond saneert en rekenen op een schadeloosstelling vanwege de waardedaling van hun woning.

De bewoners maakten de zaak aanhangig bij de rechter, maar die stelde in eerste instantie de gemeente in het gelijk. Volgens Johan Visser, één van de drie bewoners, lag dat aan de weigerachtige houding van Halderberge om alle relevante stukken aan hen beschikbaar te stellen. Hamvraag is wanneer de gemeente wist dat de grond, waar de toenmalige gemeente Oudenbosch de woonwijk wilde vervolmaken, vervuild was. Visser: ,,Er is door TNO bodemonderzoek gedaan in de jaren negentig. Daarbij kwam de verontreiniging al aan het licht. De gemeente had dus voorkennis en heeft dat aan ons grondaankopers verzwegen. Maar de huidige wethouder Jan Mollen en zijn ambtenaren blijven volharden dat ze pas in 2016 door de provincie geïnformeerd zijn.''

Gesprekken tussen de wethouder en de bewoners uit de wijk Spui hebben niets opgeleverd. Visser vroeg mede namens zijn buren via de Wet Openbaarheid Bestuur alle stukken uit het dossier op. ,,Ik kreeg een pakket van 140 A-viertjes. Niets gedocumenteerd, alles door elkaar.''

Aan veel stukken hadden de bewoners niets, maar hier en daar ontdekte hij aantekeningen, waarmee Visser c.s. het bewijs denkt te hebben gevonden dat de gemeente reeds in 1995 wist van het bodemonderzoek. ,,Op een gemeentelijke brief was een geschreven notitie uitgegumd. Datzelfde document lag echter gearchiveerd bij het West-Brabants archief in Bergen op Zoom. In potlood stond er een aantekening onder over het toezenden van TNO-stukken.''

Hij wees de gemeente op de afwijkende documenten en kreeg te horen dat er een intern onderzoek wordt ingesteld. Als vervolg daarop heeft de gemeente nu een mediation-traject voorgesteld. Visser weet niet wat hij daarvan moet verwachten.