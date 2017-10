Zorgwethouder Corné van Poppel zegt dit maandag voor te willen stellen aan de jurist die door de FNV is aangetrokken om namens hen op te treden. Door mediation hoopt Van Poppel enerzijds bezwaarmakers tegemoet te komen en anderzijds - in het ergste geval - eventuele juridische procedures te voorkomen.

Die mededeling deed hij donderdag aan de Roosendaalse raad, die daar wel brood in ziet. De raad sprak die avond opnieuw over de stand van zaken rond de huishoudelijke hulp. Roosendaal heeft in de wijken Tolberg, Kroeven en een deel van Langdonk en Nispen de werkwijze voor het toekennen daarvan per 1 juli gewijzigd. Daarbij wordt niet langer uitgegaan van een vast aantal uren hulp per week, maar van een gewenst kwaliteitsniveau ('een schoon en leefbaar huis'), los van het aantal uren dat nodig is om dat te bereiken.

Moeizaam

De invoering daarvan verloopt moeizaam. In de eerste week bleven 49 mensen verstoken van hulp. Daarnaast klagen cliënten dat er dat er minder uren hulp worden geleverd en mensen hun vertrouwde hulp kwijt zijn geraakt. Het leidde tot meerdere protesten van actiegroep Met hart voor de zorg en vakbond FNV aan het adres van Van Poppel. Ook verschillende politieke partijen uitten kritiek aan zijn adres; hij zou er onvoldoende bovenop zitten.

Volgens Van Poppel is er na een moeizame start wel verbetering zichtbaar. ,,Kwamen er in het begin nog 24 klachten per week binnen, nu zijn dat er nog maar drie. Het gaat beter.''

Twijfel

Voor een aantal partijen is dat niet genoeg. Het felst in haar kritiek is oppositiepartij VLP. Fractieleider Arwen van Gestel zegt een zwartboek met alle schrijnende gevallen aan te hebben gelegd. ,,Die problemen zijn structureel en dan moet deze wethouder ingrijpen. Er zijn nog steeds twintig mensen die geen goede hulp krijgen. Dat kan niet.'' PvdA-leider Michael Yap zegt 'te twijfelen of de wethouder dit onderwerp wel in de vingers heeft'.