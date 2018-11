Medialab geopend met 360 graden foto in Roosendaalse bibliotheek

VIDEOROOSENDAAL - Het Medialab in de Roosendaalse bibliotheek is woensdagmiddag officieel geopend met het maken van een 360 graden foto van alle aanwezigen.

De bedoeling van bibliotheek VANnU is dat het Medialab een plek voor kinderen en volwassenen wordt om de nieuwe media te ontdekken. Ze leren er over de huidige mediatechnieken, programmeren, robotica en nog veel meer op de eerste verdieping.

Na de opening was er een heel programma voor de kinderen om voor het eerst aan de gang te gaan met bijvoorbeeld een Green screen, stop motion filmpjes maken of printen met een 3D printer. Ook aan de kleinsten was gedacht want aan hen werd voorgelezen in de bibliotheek.

,,Het is een leuke eerste kennismaking voor veel kinderen met allerlei nieuwe technieken. We hopen dat het Medialab een ontmoetingsplek wordt waar volwassenen en kinderen kennis aan elkaar gaan overdragen.”, vertelt Joëlle Bakx van bibliotheek VANnU.

De bibliotheek werkt samen met Roosendaalse scholen om digitale geletterdheid te promoten. ,,We organiseren groepsbezoeken aan het Medialab waarbij de kinderen robots bouwen en gaan programmeren. In de toekomst volgen meer activiteiten waarbij leerkrachten en leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen in de technieken.”

Volledig scherm Medialab geopend met het maken van een 360 graden foto in de Roosendaalse bibliotheek VANnU. © BN DeStem

Ethel Pfeijffer, juf op basisschool De Wending, juicht de start van het Medialab toe. ,,Ik vind het ontzettend belangrijk dat kinderen naast normale dingen als rekenen en lezen ook de moderne technieken leren. Iedereen denkt dat ze daar al best ver en heel wijs in zijn met het gebruik van telefoon en media door de jeugd. Met gebruikmaking van de kennis op het Medialab kunnen we de leerlingen weer een stuk verder helpen.”

Een van de leerlingen Casper den Haan (11 jaar), uit groep 8 van De Wending, vindt de uitleg hoe een Green screen werkt wel heel leuk. Casper weet zelf al veel van programmeren en video's maken. Hij heeft zijn eigen kanaal op Youtube met animaties.

,,Ik heb al een paar ideetjes om het groene scherm te gebruiken in een video. Het is bijvoorbeeld heel makkelijk om dingen te verbergen of te laten verdwijnen met een doek. Zo meteen ga ik met de 3D printer aan de gang. Ik heb een hoop dingen die ik wil gaan maken, bijvoorbeeld simpele dingen als een buis of deegroller. Maar ik zit ook aan een hoes voor mijn computer te denken.”