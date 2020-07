MEC moet meer op eigen benen gaan staan, vindt de gemeente Roosendaal

Dat staat in een mededeling van het college van burgemeester en wethouders aan de Roosendaalse gemeenteraad. Die praat daar kort na het zomerreces over.

Educatie

Het MEC is in Roosendaal verantwoordelijk voor het informeren van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar over natuur, milieu en afval. Dat wordt volledig gefinancierd door de gemeente Roosendaal.



Niet alleen door jaarlijks de kosten voor dat onderwijs te dragen, ook de huur van Het Theehuis op Visdonk wordt door de gemeente betaald. Hoe hoog die kosten jaarlijks zijn, is niet duidelijk.



Dat moet anders, vindt het Roosendaals gemeentebestuur. Het MEC moet - zo staat in de stukken - ‘de bedrijfsvoering verder professionaliseren’ en ‘de volledige financiële afhankelijkheid van de gemeente verkleinen’.

Meer samenwerken

Daar is vorig jaar al voor het eerst met het MEC over gesproken. Dit jaar moeten er vervolgstappen gezet worden. ,,Wij verwachten dat het MEC zich inspant om andere stakeholders aan zich te binden die bereid zijn om een bijdrage te leveren in haar financiering’’, schrijven B en W aan de raad.



Ook is het MEC gevraagd om te onderzoeken of een meer regionale samenwerking mogelijk is. Dat zou ook landelijke of provinciale financieringsbronnen beschikbaar kunnen maken.

Het MEC heeft hier zelf al de nodige stappen in genomen, stelt het gemeentebestuur. ,,Het MEC is gevraagd om in het derde kwartaal van 2020 een rapportage op te leveren waaruit blijkt hoe regionale samenwerking de slagkracht te vergroten en tot welke andere financieringsbronnen dat kan leiden.’’