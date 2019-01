MBO Dans en theater De Kring in Roosendaal slaan de handen ineen

ROOSENDAAL - Wat is er leuker voor een danstalent dan opgeleid worden tot een professionele danser in een echt theater? Dat dachten de kopstukken van de opleiding MBO Dans in Goes en van theater De Kring in Roosendaal ook.

De gedachtegang heeft geleid tot een samenwerking die in ons land uniek mag worden genoemd. 'Nog nooit eerder heeft een MBO-dansopleiding zich aan een theater verbonden', zegt directeur Jan Hein Sloesen van De Kring.

Het bijzondere is dat de toekomstige dansstudenten het vak leren in een theater, zowel voor als achter de schermen. Zo leren ze ook de schouwburg te doorgronden. Ook worden de studenten in Roosendaal bij evenementen ingezet.

Marketing

,,Als theater zijn we blij partner te kunnen zijn om de jong professionals uit te dagen op programmering, marketing, techniek, ondernemerschap”, zegt Jan Hein Sloesen. ,,Ook krijgen de dansers bij ons de kans om te werken met choreografen van over de hele wereld.” Vuur en Vlam Produkties, een Dansproduktiehuis uit Kampen, doet als partner van MBO Dans ook mee aan de nieuwe samenwerking. In hun dansprojecten stellen zij vaak actuele, maatschappelijke vraagstukken aan de kaak.

De danswereld is in beweging. Voorheen werd er alleen gedanst op het podium of in de dansstudio. Maar die tijd is voorbij. Dansgroepen zijn nu ook te vinden op talloze evenementen en bijvoorbeeld in winkelcentra of zorgcentra. MBO Dans speelt hier op in en biedt per augustus 2019 in Roosendaal een nieuwe opleiding dans aan.