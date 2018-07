Maximale taakstraf voor knuppelaars bij Lindenburg

Kim (19) uit Oudenbosch blijft in Athene: 'Maar constant voorbereid op nieuwe branden'

13:10 OUDENBOSCH - De verschrikkelijke branden in de omgeving van Athene deze week hebben diepe indruk gemaakt op Kim Dortmans (19) uit Oudenbosch. De Brabantse emigreerde twee maanden geleden naar de Griekse hoofdstad. Ondanks de zorgen thuis in Oudenbosch is ze niet van plan haar Griekse droom op te geven.