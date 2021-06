Maximale inspanning om Aldi voor Oudenbosch te behouden

Update Politie in Roosendaal houdt twee verdachten aan in witwason­der­zoek

31 mei ROOSENDAAL - De politie in Roosendaal heeft maandagochtend twee verdachten aangehouden in een witwasonderzoek. Een 38-jarige man is in zijn woning opgepakt. Een 43-jarige man heeft zichzelf gemeld op het politiebureau, nadat de politie hem had gebeld.