Max Mies (14) uit Roosendaal naar Junior Eurovisie Songfestival

Heel druk

,,Wij gaan het nu heel erg druk krijgen'', vertelt Max onderweg naar huis. ,,Er wordt nu een nummer voor ons geschreven dat we in Tblisi gaan zingen. Wat het gaat worden weten we nog niet, maar de komende maanden moet er flink gerepeteerd worden, want ook in Georgie willen we zo hoog mogelijk eindigen. Het is een grote eer dat wij daar voor Nederland mogen zingen'', zegt Max.