Maud (15) mist weinig in Oud Gastel, maar: ‘Het zou gaaf zijn als ik in mijn eigen dorp zou kunnen shoppen’

Jong in...OUD GASTEL - Al haar hele leven woont Maud van Loon (15) in Oud Gastel. Ze is vaak te vinden op het korfbalveld van de Gastelse korfbalclub K.V. Juliana. ,,Zaterdag staat bij ons thuis de hele dag in het teken van de korfbal.”

Waarom woon je graag in Oud Gastel?

,,Iedereen kent elkaar en dat maakt het gezellig. Zo kennen we bijvoorbeeld ook veel mensen die naast of vlakbij in onze wijk wonen. Met de buren zijn we bijvoorbeeld ook bevriend.”

Wat voor leuke dingen kan je er doen?

,,Met carnaval staat er een grote tent op de Markt waar we feest kunnen vieren, dat is altijd heel leuk. Er komen dan ook verschillende artiesten en de prijzen van de carnavalsoptocht worden dan ook bekend gemaakt. Door corona konden we helaas de afgelopen twee jaar geen carnaval vieren. Dat vind ik jammer.”

Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen aan Oud Gastel?

,,Ik zou denk ik niet iets veranderen. Wel zou ik het leuk vinden als er een extra kledingwinkel in het dorp zou komen, speciaal voor jongeren van mijn leeftijd. Nu ga ik meestal shoppen in Roosendaal of Breda met mijn vriendinnen. Maar het zou gaaf zijn als ik ook in mijn eigen dorp goed zou kunnen slagen. Een overdekte korfbalzaal zou ook heel mooi zijn om te hebben bij K.V. Juliana. Dan kunnen we trainen en wedstrijden spelen op ons eigen terrein.”

Merk je iets van de milde lockdown die momenteel van kracht is?

,,Zelf heb ik er niet zoveel last van. Op school hoeven we gelukkig geen mondkapjes te dragen, dat was soms wel irritant. In de klas hebben we gelukkig weinig last gehad van coronagevallen. Vorig jaar was er een enkele docent ziek, maar echt grote uitbraken heb ik niet meegemaakt.”

,,Ik hoop wel dat het met de feestdagen anders is en we dan wat meer mensen mogen uitnodigen thuis. Het zou zonde zijn als we met de feestdagen weer niet met een groot deel van de familie samen zouden kunnen zijn. Wat ik wel jammer vind is dat er geen publiek mag komen kijken bij de korfbalwedstrijd. Het is toch altijd leuker als je er mensen op de tribune zitten.”

Hoe lang ben je al lid van K.V. Juliana?

,,Ik ben denk ik begonnen met korfballen toen ik zes jaar oud was. Bijna mijn hele familie speelde de sport, dus het was logisch dat ik ook lid werd. Mijn zus, neef en nicht speelden het toen ook al. Ik train nu een keer in de week en speel een wedstrijd op zaterdag. Al jaren speel ik met hetzelfde team, dus we zijn op elkaar ingespeeld. We hebben een gezellig team en we zijn vrienden onder elkaar.”

Het kabinet heeft aangekondigd dat er deze jaarwisseling een vuurwerkverbod komt. Wat vind je daarvan?

,,Dat vind ik wel jammer. Ik vind het ook wel leuk om wat af te steken om twaalf uur. Maar geen grote pijlen hoor, dat laat ik aan de mannen over. Het is altijd een mooi moment om het nieuwe jaar mee in te gaan. Eerlijk gezegd denk ik dat er alsnog illegaal vuurwerk afgestoken zal worden.”

Ben je op zoek naar een bijbaantje?

,,Ja, eigenlijk wel. Maar ik denk dat het lastig is om te combineren met mijn schooluren. Veel leeftijdsgenoten gaan nu werken in de supermarkt, dus ik denk dat ik ook maar bij de supermarkt ga solliciteren.”

Ga je Sinterklaas vieren?

,,Met het gezin trekken we ieder jaar wel lootjes. Dan kopen we een cadeautje voor elkaar en geven we het op Pakjesavond. Meestal vieren we ook Sinterklaas met het korfbalteam, maar we hebben eigenlijk nog geen lootjes getrokken. Dat moeten we maar eens gaan doen.”

Zou je voor altijd in Oud Gastel willen blijven wonen?

,,Ja, ik denk het wel. Ik zou denk ik niet zo snel in een grote stad willen wonen. Maar dat moet ik nog ontdekken, want ik wil na mijn eindexamen een opleiding gaan volgen in Rotterdam. Misschien vind het wel heel leuk daar, dat weet je nooit. Maar als ik mocht kiezen, zou ik gaan voor een van de mooie huizen aan de Rijpersweg. In de ideale wereld zie ik daar mezelf al wel wonen, haha.”

