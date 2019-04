Matthäus Passion nog een tweede maal in Wouwse Lambertuskerk

Dat ze toevallig in het koor van de Josephkerk zingt wil niet zeggen dat ze geschikt is voor het Bachkoor Brabant. ,,Er kruipt behoorlijk wat tijd in repetities en de uitvoeringen zelf. Ach wie weet, eerst eens de ook niet malse taak van Ben overnemen. Hij wás de Matthäus Passion, niet alleen de hele organisatie zat in z'n hoofd ook over Bachs meesterwerk zelf raakte hij niet uitgepraat.‘’

Passion is als een boek

Zo'n negen jaar geleden werd ze door de toenmalige muziekschooldirecteur overgehaald in het stichtingsbestuur te komen. Cultuur was toch al pakkie an van de voormalig politica, de bestuursfunctie sloot er perfect bij aan. ,,Ook mijn hart gaat sneller kloppen bij het prachtige muzikale lijdensverhaal. Mijn eerste Passion was in de Berge Gertrudiskerk op rieten stoeltjes. Een lange zit en hoewel iedereen weet hoe het afloopt, wil je een volgende keer weer. Ik heb er daarna vele meegemaakt en telkens is de beleving weer anders. Dat komt omdat er passages in zitten, die terugslaan op jezelf. Persoonlijke omstandigheden of de actualiteit. Een paar jaar geleden zat de aanslag in Brussel precies tussen de maandag en woensdag uitvoering in. Dan voel je dat Geert van den Dungen anders dirigeert, dat het stuk anders bij je binnenkomt. Ik vergelijk het wel eens met een boek, waar steeds weer een bladzijden aan toegevoegd wordt.‘’

Akoestiek

Op 7 en 9 april gaan de liefhebbers er weer goed voor zitten. Andermaal in de Wouwse Lambertuskerk, want de kapel van Saint Louis in Oudenbosch staat in de steigers. ,,We krijgen heus alle medewerking in Wouw, maar het scheelt toch wel enkele bezoekers en ook begunstigers. Volgend jaar als de kapel klaar is, keren we terug naar Oudenbosch. Toen we moesten uitwijken is Ben in twintig kerken in de regio gaan kijken en luisteren, nergens is de akoestiek zo goed als daar. We verwachten dat daar bij restauratie rekening mee gehouden wordt.‘’

Quote Ik heb vele Matthäus Passions meegemaakt en telkens is de beleving weer anders. Jacqueline Chamuleau, Stichtingsvoorzitter

Verder gaat Chamuleau zo weinig mogelijk aan de formule sleutelen. ,,Waarom zou ik? De Matthäus is de Matthäus. Al bijna driehonderd jaar. Ik prijs me gelukkig met Geert van den Dungen al die jaren als dirigent en de man met een neus voor aanstormende talenten onder de solisten. Eenmaal terug in Oudenbosch zullen we zien in hoeverre het evenement nog kan groeien.‘’

Matthäus Passion in de Lambertuskerk te Wouw op maandag 15 en woensdag 17 april. Met het Bachkoor Brabant, jongens van het Sacramentskoor Breda en barokorkest Florilegium Musicum. Solisten zijn Nikki Treurniet, Oscar Verhaar, Adriaan de Koster, David Visser, Stephan Adriaens en Joep van Geffen. Dirigent is Geert van den Dungen.