Matthäus Passion gaat van Oudenbosch naar Wouw

OUDENBOSCH/WOUW - De Stichting Matthäus Passion Oudenbosch wijkt volgend jaar eenmalig uit naar de Lambertuskerk van Wouw. De kapel van Saint Louis in Oudenbosch, waar 24 jaar op rij Bachs meesterwerk werd uitgevoerd, ondergaat vanaf maart volgend jaar een grondige verbouwing. Een geschikt alternatief was in Halderberge niet te voorhanden.

Het stichtingsbestuur verkeerde lang in onzekerheid over de beschikbaarheid van de kapel. ,,De verbouwing werd steeds uitgesteld. Omdat we bijtijds de solisten, muziekgezelschappen en koren moeten vastleggen, wilden we duidelijkheid'', zegt voorzitter Ben Cartens.

In de gesprekken met het gemeentebestuur van Halderberge gaf Cartens aan de kapel te koesteren. ,,De akoestiek is ongeëvenaard. Daar mocht wat ons betreft best een steiger voor in de kapel blijven staan. Het college kon echter geen schone of veilige concertruimte meer garanderen. Eenmalig wijken we nu uit naar Wouw. We hopen dat onze trouwe bezoekers bereid zijn mee te verhuizen.''

Wethouder Jan Paantjens van Halderberge betreurt het vertrek zeer. ,,Het klopt dat de verbouwing langer op zich liet wachten. Het heeft met levertijd van steiger- en bouwmaterialen te maken, maar ook met de zinkbewerking. Dat kan niet bij winterse temperaturen. De Matthäus Passion is vergroeid met Oudenbosch. We hebben de stichting gewezen op alternatieven als de basiliek en de kapel van Bovendonk in Hoeven. Helaas is dat vanwege mindere akoestiek niet gelukt, maar uitgangspunt is dat de Passion een jaar later terugkeert in de vernieuwde kapel.''

Als het aan Ben Cartens ligt, heeft de stichting eind volgend jaar al een extra concert in de vertrouwde kapel van Saint Louis. ,,Uitgerekend ons 25-jarig jubileum vieren we buiten Oudenbosch. Dat willen we in het najaar van 2018 luister bijzetten met een speciaal Bach-concert.''