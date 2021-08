Mats (8) fietst 150 kilometer naar Almere voor het goede doel

Na verschillende acties door de jaren heen, wil het gezin iets sportiefs organiseren. Mats is namelijk een échte sportfanaat. “De revalidatiearts zei dat ik nooit topsporter zou kunnen worden”, vertelt Mats. Maar daar wil hij niets van weten. Mats’ grootste idool is Matthieu van der Poel en daarmee staat zijn nieuwe missie binnen no time vast: op de fiets naar Almere.



Vanaf april traint hij samen met zijn vader een keer per week om na honderdvijftig kilometer te kunnen finishen. Met een route langs onder andere Kinderdijk kan het duo niet wachten om op de fiets te stappen. “Zondag slapen we in een Bed and Breakfast in Brandwijk, maandag slapen we in een Stayokay Hostel in Bunnik en dinsdag rijden we door naar Almere om de cheque te brengen”, legt Mats uit.