Mastepinnelaand grijpt haar kans: geslaagde optocht met veel publiek

WOUWSE PLANTAGE/DE HEEN - In Mastepinnelaand oftewel Wouwse Plantage kwamen ze vanmiddag goed weg. In De Heen blijven morgen de wagens binnen. De optocht in Strienedurpke, traditiegetrouw een week voor carnaval gaat morgen niet door.

Beide dorpen kozen ruim veertig jaar geleden al voor een carnavalsviering één week voor de vastenavondviering. Een weloverwogen keuze, anders zou er amper publiek komen kijken. Nu staan de straten buiten Wouwse Plantage vol auto's. Honderden mensen hebben zich langs de route geschaard om de optocht in Mastepinnelaand te kunnen zien.

Het motto Grept oew kaans is dus wel toepasselijk. De carnavalsstichting greep haar kans om daags voor storm Dennis de optocht gewoon door Pindurp te laten verrijden. Met elf grote wagens en een twintigtal groepen is het bovendien geen kleine stoet. Hoewel beschut in de bossen waaide het behoorlijk in Mastepinnelaand. De grote wagens sloten zo laat mogelijk aan, maar de route hoefde niet te worden ingekort. De wind groeit pas vanavond uit tot een storm, die zondag voortduurt. Gek genoeg wel met hoge temperaturen.

Windstoten van 80 km/uur

Dat laatste helpt er in De Heen niet aan. De Stichting Carnaval heeft de optocht moeten afblazen. ,,Er worden windstoten van 80 kilometer per uur verwacht. Gezien de grootte van de wagens kunnen we dat risico voor het publiek en deelnemers niet nemen. Wij betreuren dit zeer, maar veiligheid gaat boven alles.‘’ aldus de carnavalsstichting in een verklaring op social media naar alle bouwers en belangstellenden.

Anouschka van der Wulp zegt dat de beslissing zwaar valt. ,,Maar het directe advies van het KNMI is bindend. De storm kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Daar gaan we het feest niet aan bloot stellen.‘’

Zuur

Extra zuur is het voor bouwclub Deen, die na jaren weer een bouwlocatie gevonden had in Welberg en wilde pronken met een wagen in eigen dorp. Zij bouwen wel door aan hun wagen, die volgende week mee doet in de lichtjesoptocht van Zwammegat/Standdaarbuiten en in Strienestad/Steenbergen.