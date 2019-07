Massaspurt op de Wouwbaan bij BeNe Ladies Tour, maar geen kijkende mensenmassa's

Na de proloog, donderdag in Utrecht, is Essen de startplaats van de eerste etappe in de zesde BeNe Ladies Tour. Die is 121,2 km lang en voert de rensters vanuit Essen via diverse plaatsen in West-Brabant naar de finish aan de Wouwbaan, bij Designer Outlet Roosendaal. De vierdaagse wielerwedstrijd is wereldwijd de enige grensoverschrijdende wedstrijd voor vrouwen.