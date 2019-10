Massale steun voor West-Brabantse politieagent: ‘Ik zit niet op Twitter om op basis van mijn afkomst beledigd te worden’

Deze tweet, die de West-Brabantse politieagent Caner Büyükördek zondagmorgen plaatste, krijgt massale steun. In amper twee uur tijd zijn er meer dan duizend likes en tal van warme reacties.



De hoofdagent in de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Rucphen en Moerdijk twittert regelmatig over zijn werk, maar niet alle reacties zijn even positief. Bij deze was de maat blijkbaar vol: ‘Het is toch vreemd als je ineens gevolgd wordt door een politieagent van Turkse afkomst. Is dat de Erdogans watches you? Ik heb hem geblokkeerd.’