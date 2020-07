Martelkamers verbazen dorp niet: 'We wisten ook wel dat er iets niet klopte’

Het is rustig in het dorp deze regenachtige woensdagochtend - zoals het er eigenlijk altijd is. Er rijdt af en toe een auto door de Plantagebaan en een enkeling laat de hond uit. Winkels zijn er niet, het dorpshuis is gesloten, net als de cafetaria en het restaurant. Een schril contrast met de martelkamers, die in het buitengebied zijn aangetroffen. In de Plantagebaan is een mevrouw buiten aan het vegen. ,,Verschrikkelijk is het. Je weet niet wat je hoort. Wij staan daar echt van te kijken”, zegt de vrouw, die liever anoniem blijft. Ze verwijst ook naar de brand in de Mariabaan, waar een drugslab werd gevonden. ,,Eerst de brand en nu dit. En ook nog zo kort op elkaar. Ik vind het wel gek. Vooral deze tweede keer vinden wij erg. Het ging er gisteren de hele avond over op televisie. Normaal is het hier zo rustig.”